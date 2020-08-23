موسكو تكشف عن دورها في أزمة سد النهضة

كشف سفير روسيا لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأحد، عن محاولات موسكو لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، قال السفير الروسي: "نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة" وحول الأزمة الليبية، أكد بوريسينكو، اليوم الأحد، أهمية وجود حل سياسي في سوريا وليبيا، مشددا على أنه لا بديل لذلك وأوضح السفير الروسي أن بلاده تتوافق مع مصر تجاه الوضع في سوريا وليبيا؛ مؤكدا: "نتفهم مخاوف مصر مع تزايد عدد الإرهابيين بشرق ليبيا".