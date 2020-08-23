سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة
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سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة

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العرب اليوم - سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
القاهرة - العرب اليوم

سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة

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سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سفير روسيا بالقاهرة يصرح نسعى لإقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة



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