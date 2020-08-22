الري السودانية تؤكد تراجع بمواقف مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري السوداني، بروفيسور ياسر عباس، إن مواقف مصر وإثيوبيا قد تراجعت بشكل واضح، مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولى تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء ذلك ضمن بيان للسودان حول جولة المفاوضات الثالثة، بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، بحضور الخبراء ومراقبي الإتحاد الإفريقي.