وزير الري المصري الأسبق يؤكد إثيوبيا لا تريد اتفاقية إلزامية حول سد النهضة

أكد الدكتور محمد نصر علام؛ وزير الري الأسبق؛ أن إثيوبيا لا تريد اتفاقية ملزمة أمام المجتمع الدولي بشأن قضية سد النهضة وقال علام في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "إثيوبيا تريد الاتفاق على أمور معينة يمكن تغييرها في المستقبل وقت الحاجة" وأضاف: "إثيوبيا تتعنت بشكل مستمر ولا تريد أي بند قد يجعلها تواجه التحكيم الدولي في اتفاقية السد وليس لديها نية في تغيير الأمر" وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس الجمعة عقد اجتماعا للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله من الدول الثلاث.