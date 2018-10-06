الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بلقاء ولي العهد السعودي مع وكالة بلومبيرغ

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمضامين اللقاء الذي أجرته وكالة بلومبيرغ مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الذي تناول عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية والخارجية.
وقال معاليه في تصريح علق فيه على هذا اللقاء: إن سمو ولي العهد قائد شاب وطموح، سقف تطلعاته السماء، محب للخير لوطنه والعالم من حوله، مثنياً على ما تحقق في فترة قصيرة من جهود كبيرة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعهما الفكرية والمالية، وقيادة تحالف إسلامي عسكري، وحلف دولي سياسي وفكري لمحاصرة قوى الشر والقضاء عليها.
وأوضح الدكتور العثيمين، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعمل بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويولي منظمة التعاون الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك جل اهتمامه، مشيراً إلى أن سموه أصبح قدوة للشباب المسلم في كل مكان.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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