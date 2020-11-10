أكد الكرملين أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في إقليم قره باغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية في الإقليم.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال صحفي: "يمكنني التعليق على هذا على النحو التالي - ليس هناك كلمة واحدة حول ذلك في نص البيان الذي تم نشره، ولم تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على وجوج الجنود الأتراك في قره باغ".

وأضاف تعقيبا على تصريح للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن عناصر قوات حفظ سلام تركية سيتم نشرها في قره باغ بجانب القوات الروسية: "في الحقيقة، كان هناك حديث عن إنشاء مركز الأراضي الأذربيجانية لمراقبة وقف إطلاق النار. وهذا في أذربيجان".

وردا على سؤال عما إذا كان يقصد بكلمة "الأراضي الأذربيجانية" المناطق التي تسيطر عليها باكو في قره باغ، قال بيسكوف: "لا، (المقصود) ليس قره باغ".

وأشار بيسكوف إلى أن موضوع إنشاء مركز في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ يخضع لاتفاق منفصل.

وذكر بيسكوف أيضا أن الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الرئيسان المشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التسوية في قره باغ، لم تشاركا في إعداد اتفاق وقف إطلاق النار، التي تبنته روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وقال: "هذا بيان ثلاثي".

وأضاف أن الاتفاق ينص على إجراءات طويلة المدى نسبيا، مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد حال عدم اعتراض أي من الأطراف على ذلك، ومن شأنها ضمان وقف القتال في قره باغ وعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم، وضمان سلامتهم.

ووصف بيسكوف الاتفاق بأنه "انتصار لشعبي أرمينيا وأذربيجان، لأن بفضله توقفت الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، أشاد الرئيسان الأذربايجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان في محادثة هاتفية بإنشاء "مركز حفظ سلام تركي روسي لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ"، و"أعربا عن ثقتهما بأن المركز سيساهم في ضمان سلام دائم في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك أذربيجان".

وكان علييف قال في إشارة إلى بند في الاتفاق ينص على إنشاء المركز المذكور، إن "هذا المركز سيعمل فيه عسكريون روس وأتراك، وسيكون لتركيا دور رسمي في الجهود المستقبلية لتسوية النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم مشاركة بلاده في المراقبة على وقف إطلاق النار في قره باغ، وقال إن المناقشات حول كيفية المراقبة على نظام وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، لكن "عملية المراقبة بأكملها سننفذها بشكل مشترك وسنبقى بجانب أذربيجان مستقبلا".