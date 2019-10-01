تظاهرات وسط بغداد وإجراءات أمنية مُشددة

قامت قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن مئات المتظاهرين يحاولون العودة الى موقع التظاهرة من جديد رغم وجود قوات مكافحة الشغب رافعين شعارات تطالب الحكومة بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل فضلا عن توفير الخدمات.