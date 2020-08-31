بري يصرح اختفاء الامام الصدر قضية لبنانية سيادية والأوضاع الأمنية في ليبيا لم تساعد بفتح قناة التواصل مع السلطات الليبية المتناحرة وهذه القضية لا تموت ولن تنتهي وهي قضية لبنانية سيادية بقدر ما هي محورية ومركزية لدى حركة "أمل