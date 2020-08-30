مختار غباشي يعلن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستكون أمام أمور شائكة،

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأمم المتحدة هي من وضعت اتفاق الصخيرات وحددت له بنوداً، تم على أساسها تشكيل المجلس الرئاسى والحكومة، وملامح المرحلة الانتقالية أوضح أن الأمم المتحدة تملك إصدار إعلان أو توصية لإنهاء أعمال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لافتاً إلى أن ذلك سيحدث إشكالاً كبيراً، قائلاً: "اتفاق الصخيرات جاء بـ فائز السراج وآليات التعامل مع الدولة الليبية في الداخل".