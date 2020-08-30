ميليشيات الوفاق ترسل تعزيزات عسكرية إلى غرب مدينة سرت الليبية

أفادت قناة العربية أن ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية فى ليبيا ترسل تعزيزات عسكرية مساء اليوم الأحد إلى غرب مدينة سرت وفى وقت سابق من اليوم التقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم، مع ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة فيما وصلت مساء الجمعة الماضية ستيفاني وليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين المصريين ومناقشة تطورات الأزمة الليبية.