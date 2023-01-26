مصرع 8 أشخاص بينهم 6 بحارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان

لقى ثمانية أشخاص بينهم ستة بحّارة صينيين حتفهم جراء غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وفق حصيلة جديدة أعلنها التلفزيون الرسمى الصينى، اليوم الخميس.