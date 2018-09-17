عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، إن مجموعة من المستوطنين أدت طقوساً تلمودية وأعمالًا استفزازية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد.