الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران
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الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران

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العرب اليوم - الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران

قاسم سليماني
بيروت ـ العرب اليوم

الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران

 

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الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران الخارجية اللبنانية تدين اغتيال سليماني وتعتبره انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا ضد إيران



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