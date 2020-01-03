أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما اعتبرته عدوانا إجراميا أمريكيا غادرا أسفر عن مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس و أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد ووصفت الخارجية السورية بحسب وكالة سانا، عملية الاغتيال بأنها تشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع.

وكانت طائرات أمريكية من دون طيار قد استهدفت سيارتين بعد الخروج من مطار بغداد، مما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، و أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من المرافقين لهما.

وخرج العراقيون إلى الشوارع فرحا بمقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي اللذين سيطرا على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق خلال الفترة الماضية، وكانا سببا من أسباب اندلاع الثورة في العراق وسقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامره لتنفيذ عملية البرق الأزرق الخاصة باغتيال قاسم سليماني، فيما رفعت القوات الأمريكية في المنطقة درجة التأهب إلى الحالة القصوى تحسبا لرد فعل إيراني.

وأغلقت إسرائيل منطقة جبل الشيخ تحسبا لأي رد فعل انتقامي من إيران، فيما قطع نتنياهو زيارته إلى اليونان وعاد إلى إٍسرائيل.