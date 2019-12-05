اختطاف 19 شخصًا من ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا
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اختطاف 19 شخصًا من ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا

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العرب اليوم - اختطاف 19 شخصًا من ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا

ناقلة النفط
واشنطن - العرب اليوم

اختطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة النفط "نيف كونستيليشن" قبالة سواحل نيجيريا، وفقا لما ذكره مسؤول في الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس.
 
وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني في 3 ديسمبر، واحتجزوا 18 هنديا وتركيا واحدا.

ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة، فيما أكد المسؤول أنه لم يلحق أي ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

وترفع الناقلة العملاقة علم هونغ كونغ، كما تتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة "نافيوس" لتشغيل الناقلات.

وتشهد مياه خليج غينيا، بما في ذلك شواطئ نيجيريا، حوادث اعتداء قراصنة على سفن تابعة لشركات أجنبية. وفي أغلب الأحيان يتم اختطاف أفراد طواقم السفن أو ركابها بهدف الحصول على فدية مقابل الإفراج عن الرهائن.

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اختطاف 19 شخصًا من ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا اختطاف 19 شخصًا من ناقلة تديرها شركة يونانية قبالة نيجيريا



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