وصول رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مطار بيروت الدولي للمشاركة في القمّة العربية الإقتصادية

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مطار بيروت الدولي للمشاركة في القمّة العربية الإقتصادية، وقد وصل الحريري الى مطار بيروت لاستقبال الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء .