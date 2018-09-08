وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح
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وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح

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العرب اليوم - وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح

جيش الاحتلال
غزة _ العرب اليوم

وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح

 

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وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح



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وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح وفاة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح



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