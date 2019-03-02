الرئاسة الجزائرية تعلن قرارات هامة خلال ساعات

كشفت قناة العربية الفضائية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

وأضافت المصادر أن أحزاب معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

كانت قناة روسيا اليوم، السبت، قد نقلت عن مصادر طبية في جنيف أن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرجة جداً.

وأضافت القناة أنه «كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك».

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.