العثور على 48 جثة جنوبي الموصل

أفاد مصدر في شرطة نينوى اليوم الجمعة، بالعثور على 48 جثة تعود ل رجال شرطة ومدنيين جنوبي الموصل .

وقال النقيب أحمد العبيدي إن "القوات الأمنية عثرت اليوم على 48 جثة تعود لمنتسبين في الشرطة ،بينهم 15 مدنيا في قرية العذبه ضمن ناحية الشورى/40 كيلومترا جنوبي الموصل.

وأضاف أنه "تم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل للتعرف على هويات الضحايا".

كانت فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى تمكنت أمس الخميس من انتشال 15 جثة، بينهم نساء وأطفال،في منطقتي الساعة والفاروق في البلدة القديمة بالموصل، وتم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل.

وبحسب مصادر مختلفة، فقد تم انتشال أكثر من خمسة آلاف جثة من تحت الأنقاض منذ إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا العام الماضي.