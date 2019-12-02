مسؤول روسي: الوضع في العراق مثير للقلق ونحن على اتصال مع الجميع

أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول افريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ان الوضع في العراق مثير للقلق، ونتمنى أن تتمكن الحكومة العرقية من الاستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب المحتجين المتعلقة بالوضع الإقتصادي والبطالة والفساد، وهي مطالب مبررة إلى حد كبير.

واضاف بوغدانوف، نحن كدولة صديقة للعراق، مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر، في حل هذه المشكلات.

واوضح مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نحن على اتصال مع قيادات جمهورية العراق سواء في بغداد أو في الشمال، في كردستان، أو في البصرة والمناطق الجنوبية، حيث اتخذت المظاهرات المنحى الأكثر حدة.