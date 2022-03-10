مقتل 5 عناصر من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري بانفجار لغم شرقي حمص

قتل خمسة عناصر وأصيب عدد آخر من القوات الرديفة للجيش السوري، اليوم الخميس، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" شرقي حمص.وقالت مراسلتنا إن خمسة عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري، قتلوا وأصيب عدد آخر إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة جبل العمور شرقي حمص.