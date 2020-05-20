المغرب تسجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.