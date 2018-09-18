مئات من المستوطنين اليهود يستبيحون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم المئات من المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية بلباسهم التقليدي، وعبر مجموعات كبيرة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، فضلاً عن أداء مجموعة منهم صلوات تلمودية فيه؛ الأمر الذي دفع المصلين وحراس وسدنة المسجد إلى التدخل والتصدي لانتهاكات المستوطنين تبعها تدخل قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، والاعتداء على كل المتواجدين، مما أدى الى إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا واعتقل خمسة آخرون.

وقال المسؤول الإعلامي لدائرة الأوقاف فراس الدبس، إن قوات الاحتلال الخاصة اعتدت على جميع المتواجدين في الأقصى من مسؤولي الأوقاف، وحراس المسجد، والمصلين، حيث أصيب أربعة من موظفي الأوقاف وتم نقلهم إلى مستشفى المقاصد للعلاج، في حين اعتقل الاحتلال خمسة من المصلين والعاملين في الأقصى، فيما سادت الأقصى أجواء شديدة التوتر امتدت لمحيطه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

مما يذكر أن اقتحامات اليوم وأمس تأتي عشية الاحتفالات بما يسمى "عيد الغفران" التلمودي، الذي يترافق مع إغلاق كافة الشوارع والطرقات وتُشل الحركة العامة خلاله في دولة الاحتلال.