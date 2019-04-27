روسيا تُرحّب بمبادرة الرئيس الأميركي بشأن السلاح النووي



أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم السبت أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نزع السلاح النووي هي مرحب بها، لكن نحن بحاجة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه المبادرة.

وقال بيسكوف للصحفيين " سيكون من الجيد تطهير العالم من الأسلحة النووية وسيكون هذا الأمر مثاليا، لكن من جهة أخرى سنفقد عامل الردع الوحيد الموجود الذي يعطي العامل الأمن والأمان".

وأضاف بيسكوف قائلا:" بعض المبادرات بشأن الحد من الأسلحة النووية مرحب بها، ولكن في هذه الحالة من الصعب للغاية إدراك النوايا الحسنة لهذا ينبغي معرفة التفاصيل عن الموضوع".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الجمعة، عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

ومعاهدة تجارة الأسلحة الدولية هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو/ تموز 2012 في نيويورك.

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