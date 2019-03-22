مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط
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مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط

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العرب اليوم - مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
بيروت - العرب اليوم

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه خلفا لريكس تيلرسون ، الذي كان قد زار لبنان في شهر فبراير من العام الماضي.
وتمثل زيارة بومبيو المحطة الأخيرة في جولة جديدة أجراها بالشرق الأوسط، استهلها بزيارة دولة الكويت، ثم إسرائيل، وأخيرا لبنان، حيث سيمكث بها لمدة يومين.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بالإضافة إلى وزير الخارجية جبران باسيل، إلى جانب عدد من كبار السياسيين اللبنانيين، فيما بدأت أولى لقاءات بومبيو بالفعل بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية، حيث اجتمع مع الوزيرة ريا الحسن.
ويترقب اللبنانيون ما سيتم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، في ضوء تصعيد الإدارة الأمريكية ضد إيران والأذرع العسكرية التابعة لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، حيث أدلى بومبيو قبل ساعات بتصريحات أظهرت تشددا أمريكيا تجاه الحزب وترسانته الصاروخية والأدوار التي يضطلع بها في العملية السياسية اللبنانية، واصفا الحزب بأنه كيان يشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويُنتظر أن تشمل محادثات بومبيو مع السياسيين اللبنانيين بحث تصاعد دور حزب الله في الحكومة، ومقترحات التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، والتأكيد على استمرار الدعم والمساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني، بالإضافة إلى بحث أزمة النازحين السوريين، وتأثيرها على لبنان ومقترحات التعامل معها، والنزاع اللبناني الإسرائيلي حول الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط، التي تحتوي على حقول النفط والغاز.

 

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مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط



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مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط مايك بومبيو يصل إلى بيروت في ختام جولته بالشرق الأوسط



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