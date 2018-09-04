قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثلاثة مقدسين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس وحوّلتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.
وأفادت مصادر أمنية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بسمان أبو ارميلة من حي كفر عقب شمال القدس، وسيف أبو أرميلة من مخيم قلنديا شمال القدس، وإبراهيم دندن من بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة .
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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