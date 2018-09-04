قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثلاثة مقدسين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس وحوّلتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بسمان أبو ارميلة من حي كفر عقب شمال القدس، وسيف أبو أرميلة من مخيم قلنديا شمال القدس، وإبراهيم دندن من بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة .