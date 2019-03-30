ترامب يأمر بقطع المساعدات المالية لدول السلفادور وهندوراس وجواتيمالا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الخارجية بقطع كل المساعدات المالية المباشرة لما يسمى ببلدان المثلث الشمالي، وهي السلفادور وهندوراس وجواتيمالا، وفقًا لما أوردته إيه بي سي نيوز نقلًا عن متحدث باسم وزارة الخارجية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أنه بناءً على تعليمات من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، يجرى تنفيذ توجيه الرئيس وننهي برامج المساعدات الخارجية للمثلث الشمالي ... وسنشارك الكونجرس كجزء من هذه العملية».

وقال ترامب، الذي يسعى لبناء حاجز على الحدود الأمريكية مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية: إنه سيغلق الحدود، متهمًا المكسيك وهندوراس، من بين بلدان أخرى، بالفشل في منع الهجرة تتدفق إلى الولايات المتحدة.