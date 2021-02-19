واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي
آخر تحديث GMT12:39:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي

العرب اليوم -

العرب اليوم - واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي

سد النهضة الإثيوبي
واشنطن - العرب اليوم

واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي واشنطن تعلن أن تعليق المساعدات إلى إثيوبيا لم يعد متعلقا بسد النهضة وإنما بالوضع في تيغراي



أخبار ذات صلة

GMT 12:33 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مصير المدنيين في مأرب في اليمن إثر اعتداءات الحوثي
العرب اليوم - الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مصير المدنيين في مأرب في اليمن إثر اعتداءات الحوثي

GMT 12:28 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الاتحاد الأوروبي يصرح " على إيران احترام الاتفاق النووي بالكامل مقابل سحب أميركي كامل للعقوبات"
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يصرح " على إيران احترام الاتفاق النووي بالكامل مقابل سحب أميركي كامل للعقوبات"

GMT 19:47 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

الجيش اليمني يواصل دحر مليشيا الحوثي في أطراف مأرب ويكبِدها خسائر فادحة
العرب اليوم - الجيش اليمني يواصل دحر مليشيا الحوثي في أطراف مأرب ويكبِدها خسائر فادحة

GMT 19:35 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

بعد الاجتماع الرباعي باريس ولندن وبرلين وواشنطن تدعو إيران إلى العودة للاتفاق النووي
العرب اليوم - بعد الاجتماع الرباعي باريس ولندن وبرلين وواشنطن تدعو إيران إلى العودة للاتفاق النووي

GMT 19:32 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

الرئيس الجزائري يصرح " قررت حل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد"
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يصرح " قررت حل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات شبابية شتوية للصبايا مستوحاة من كايلي جينر

واشنطن - العرب اليوم

كايلي جينر Kylie Jenner تستقطب الأنظار دائماً باطلالاتها الملفتة واسلوبها العصري في الموضة، حيث أنها رسمت لنفسها خطاً في الموضة مختلفاً قليلاً عن اخواتها جمعت فيه بين الاسلوب الشبابي مع الاسلوب الانثوي الجذاب واليوم جمعنا لك اطلالات كاجوال شتوية للصبايات مستوحاة من كايلي جينر لمختلف المناسبات.كما جميع الاخوات كارداشيان تعشق كايلي جينر Kylie Jenner الموضة وكثيراً ما تختار الاطلالات الملفتة حتى في مشاويرها اليومية والكثيرات من الصبايا يعشقن اسلوبها في الموضة ويستلهمن منها افكار اطلالات مختلفة، مثل الاطلالات الشتوية الكاجوال التي جمعناها بالصور والتي اعتمدت فيها عدد من الاساليب المميزة واليك بعض الامثلة. شاهدنا كايلي جينر في هذا اللوك وقد نسقت اطلالة شتوية انيقة مستوحاة من السبعينات وقد نسقت فيها بنطلون جينز ازرق مع توب باللون ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:50 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

موديلات فساتين ناعمة لعقد القران موضة ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين ناعمة لعقد القران موضة ربيع 2021

GMT 04:11 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"
العرب اليوم - جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"

GMT 03:04 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها
العرب اليوم - تصاميم رائعة لطاولات غرف معيشة عصرية تعرف عليها

GMT 01:38 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

تيد كروز يرد على منتقديه بشأن رحلته إلى كانكون
العرب اليوم - تيد كروز يرد على منتقديه بشأن رحلته إلى كانكون

GMT 00:10 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

سرقة مراسل تلفزيوني في الإكوادور خلال "بث مباشر"
العرب اليوم - سرقة مراسل تلفزيوني في الإكوادور خلال "بث مباشر"

GMT 02:03 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

أجمل تصاميم ساحرة باللون الأزرق الفاتح لإطلالات مشرقة
العرب اليوم - أجمل تصاميم ساحرة باللون الأزرق الفاتح لإطلالات مشرقة

GMT 03:10 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021

GMT 02:36 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

5 أشكال من الوسائد تضفي لمسة جمالية إلى غرف المعيشة والنوم
العرب اليوم - 5 أشكال من الوسائد تضفي لمسة جمالية إلى غرف المعيشة والنوم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:25 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

"تويتر" يزيل 8493 تغريدة مضللة حول كورونا
العرب اليوم - "تويتر" يزيل 8493 تغريدة مضللة حول كورونا

GMT 08:17 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع
العرب اليوم - رونالدو أول شخص يتربع على عرش "مواقع التواصل" بنصف مليار متابع

GMT 10:44 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

"ميتسوبيشي" تطرح فئات جديدة من سيارتها "إكليبس كروس"
العرب اليوم - "ميتسوبيشي" تطرح فئات جديدة من سيارتها "إكليبس كروس"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:25 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 12:51 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

باحث أميركي يعلن عن رصد دليل على الحياة خارج الأرض
العرب اليوم - باحث أميركي يعلن عن رصد دليل على الحياة خارج الأرض

GMT 02:31 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

رينو تكشف عن أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية
العرب اليوم - رينو تكشف عن أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية

GMT 01:56 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية
العرب اليوم - مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية

GMT 07:13 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

باحثون يكشفون كيف قد يؤثر القمر حقا على أنماط نومنا
العرب اليوم - باحثون يكشفون كيف قد يؤثر القمر حقا على أنماط نومنا

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 08:35 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

"تليغرام" يسهل عملية نقل المراسلات من "واتس آب"
العرب اليوم - "تليغرام" يسهل عملية نقل المراسلات من "واتس آب"

GMT 03:45 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 8 أماكن سياحية في طشقند اوزباكستان موصى بزيارتها في 2021

GMT 19:30 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

7 ميزات قد يبدأ تويتر فرض رسوم عليها قريبًا
العرب اليوم - 7 ميزات قد يبدأ تويتر فرض رسوم عليها قريبًا

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 05:13 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

يلين تؤكد أن ملايين الأميركيين معرضون للجوع والبطالة
العرب اليوم - يلين تؤكد أن ملايين الأميركيين معرضون للجوع والبطالة

GMT 16:45 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:
العرب اليوم - أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:

GMT 12:14 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

اكتشف سبب ونسبة استخدامك لـ"الكذب" حسب برجك
العرب اليوم - اكتشف سبب ونسبة استخدامك لـ"الكذب" حسب برجك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab