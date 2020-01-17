الأمم المتحدة تؤكد أن وقف إطلاق النار فشل في حماية المدنيين في إدلب

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه،الجمعة، لوقف فوري للقتالف في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".



وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".



وقالت الأمم المتحدة الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا، مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل من المعارضة وفصائل مسلحة متشددة.



وتستعد سوريا لدخول عامها العاشر من الحرب الدامية التي تشهدها البلاد على خلفية احتجاجات شعبية انطلقت في 15 مارس من العام 2011، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح طويل تدخلت في قوى إقليمية ودولية للأسباب مختلفة منها محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر لعدة سنوات على مساحات واسعة من الجغرافيا السورية.