عاجل.. أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين الدستورية

أعلنت الفضائية الأولى عن أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خبر عاجل لها وجاء من ضمن نواب الوزراء:

رافت فهمى نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.

طارق أمين نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.

منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للفنون المعلمين.

احمد محمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للشئون والتطوير التكنولوجى.

علاء الدين عبد الحكيم امام نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

مصطفى الصياد نائب لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

السيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية.

غادة شلبى نائب لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

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