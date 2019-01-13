البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة
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البرلمان المصري يوافق على تمديد "حالة الطوارئ" لمدة 3 أشهر جديدة

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العرب اليوم - البرلمان المصري يوافق على تمديد "حالة الطوارئ" لمدة 3 أشهر جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

وافق البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر، لمدة 3 أشهر جديدة، وهو ما جاء في الجلسة العامة التي أقيمت الأحد، وشهدت موافقة مجلس النواب بأغلبية بلغت أكثر من ثلثي الأعضاء.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الجديدة من حالة الطوارئ، اعتبارًا من الساعة الواحدة، من صباح الثلاثاء 15 يناير/ كانون الثاني 2019.ويُنص القرار على "أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار التطرف وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى، في أبريل/ نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلًا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر.ودشنت القوات المسلحة المصرية،

حملة عسكرية موسعة باسم "سيناء 2018"، ضمن مساعي القضاء على خطر المسلحين، الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة في هجمات دموية على مدى السنوات الأخيرة.

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البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة



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البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة



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