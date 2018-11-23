تظاهر مئات المهاجرين في تيخوانا المكسيكية قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة للمطالبة بالوصول إلى الأراضي الأمريكية، في الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة الأمريكية تقوم بتدريبات عسكرية استعدادا لاحتمال محاولتهم الدخول عنوة. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بإغلاق "كامل الحدود" بين بلاده والمكسيك بما في ذلك أمام المبادلات التجارية.

تصاعد التوتر الخميس في تيخوانا بشمال غرب المكسيك، حيث قام مئات المهاجرين قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة بالتظاهر، بالتزامن مع تدريبات كانت تقوم بها القوات المسلحة الأمريكية تحسبا لاحتمال محاولتهم الدخول بالقوة.

وفي وقت لاحق، غادر المهاجرون وغالبيتهم من الرجال وبينهم أيضا نساء برفقة أطفال، مركز الإيواء الذي وفرته لهم السلطات المحلية، للتوجه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا.

وقد أغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة في وقت كان الجيش الأميركي ينفذ "تدريبا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الخميس بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك أمام التبادلات التجارية، في حال شهد الوضع تصعيدا مع وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وحاول أحد عناصر مجموعة تضم موظفين ومتطوعين من الحكومة المكسيكية تذكير المتظاهرين بضرورة تسجيل أسمائهم على لائحة انتظار ليتمكنوا من تقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.

وقال مهاجر عرف عن نفسه باسم ويلسون "فليدعونا نمر، نحن يائسون، تركنا عائلاتنا في هندوراس. يجب أن نبدأ بالعمل".