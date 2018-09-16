الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف هدم قرية الخان الأحمر

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية بشكل نهائي، والمساهمة في وقف علميات الاستيطان الممنهجة لعزل القدس الشرقية عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية والقضاء على أي فرصة جادة لإنقاذ حل الدولتين.

وأكدت الجامعة العربية في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم بمناسبة الذكرى الـ 36 لمذبحة "صبرا وشاتيلا"، أن أي قوى غاشمة أو معتدية لن تستطيع أن تنال من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، مهما اعتدت وحاصرت واغتالت وارتكبت من مذابح في فلسطين أو خارجها.

وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني، منوهاً بأن مجزرة "صبرا وشاتيلا" كانت المذبحة الأكثر قسوة ودموية من بين المذابح التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، إذ كانت عملية منظمة ومتعمدة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية قاطبة تمثلت في عملية إبادة لمدنيين عُزَّل مُورست بكل غدر وخسة وتجرد من أدنى قيم الإنسانية.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل الفوري لرفع العدوان الغاشم الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للاعتداءات الصارخة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي.