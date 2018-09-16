الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف هدم قرية الخان الأحمر

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية بشكل نهائي، والمساهمة في وقف علميات الاستيطان الممنهجة لعزل القدس الشرقية عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية والقضاء على أي فرصة جادة لإنقاذ حل الدولتين.
وأكدت الجامعة العربية في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم بمناسبة الذكرى الـ 36 لمذبحة "صبرا وشاتيلا"، أن أي قوى غاشمة أو معتدية لن تستطيع أن تنال من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، مهما اعتدت وحاصرت واغتالت وارتكبت من مذابح في فلسطين أو خارجها.
وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني، منوهاً بأن مجزرة "صبرا وشاتيلا" كانت المذبحة الأكثر قسوة ودموية من بين المذابح التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، إذ كانت عملية منظمة ومتعمدة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية قاطبة تمثلت في عملية إبادة لمدنيين عُزَّل مُورست بكل غدر وخسة وتجرد من أدنى قيم الإنسانية.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل الفوري لرفع العدوان الغاشم الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للاعتداءات الصارخة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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