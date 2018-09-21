أعلنت وسائل الإعلام البريطانية يوم الجمعة أن مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي انهارت بعد ما وصفته بالمذلة أمام قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة غير رسمية في مدينة سالزبورج.