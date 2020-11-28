جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل
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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

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العرب اليوم - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
تل أبيب - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صفوان عبد الكريم الجعبري على حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس، ومأمون أيمن جابر من حارة جابر شرق الخليل وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل



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