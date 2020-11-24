جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين فلسطينيين من مدينة جنين ومن بلدة السيلة الحارثية على حاجز عسكري ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشابين طارق زياد الجمال، ومحمد عامر جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين أثناء مرورهما على حاجز دوتان قرب يعبد.