جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود ، اليوم ، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين بمنطقة الفخاري شرق محافظة خانيونس خان، وسط إطلاق نار متقطع وعمليات تجريف طالت أراضي زراعية.