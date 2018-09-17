تصدرت أنباء وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "وفاة حسني مبارك" موقع التواصل الاحتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية.

واحتل هاشتاج وفاة "حسني مبارك" المرتبة الخامسة الأكثر تغريدًا عبر موقع التواصل "تويتر"، حيث غرد بالفعل أكثر من أربعة ألاف ناشط في المملكة العربية السعودية على الهاشتاج، وذلك للتأكد الفعلي من خبر وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي احتفل بعيد ميلاده التسعين منذ فترة بسيطة.

ومن جانبه، قالت إحدى الناشطات وتدعى سارة أحمد "وفاة حسني مبارك، لاحول ولا قوة إلّا بالله والله خبر مفاجئ”" بينما قال خالد الدوسري معلقًا على خبر الوفاة "المغفور له كان مخلصًا لوطنه لمصر الحبيبة، وكسب محبة جميع المصريين"، كما علق الكثيرون على هذا الخبر.

ويذكر أنَّها ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر وفاة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحتى الآن لم يتم الإعلان من أي جهة عن خبر وفاة الرئيس الأسبق مبارك.