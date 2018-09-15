صدور قرار بالقبض على نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

أمرت محكمة مصرية، السبت، بإلقاء القبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و2 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في أوراق البورصة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة حبسهما على ذمة القضية، مع تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر المقبل.