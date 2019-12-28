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مقتل أجانب بحادث سير مروّع في مصر

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العرب اليوم - مقتل أجانب بحادث سير مروّع في مصر

حادث سير مروّع في مصر
القاهرة ـ العرب اليوم

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، صباح السبت، في حادث تصادم مروّع بين حافلتين على طريق العين السخنة – الزعفرانة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة بأن الحادث وقع بين حافلتين، إحداهما سيارة نقل، والأخرى خصوصي في منطقة وادي الدوم.

ووفق مصدر أمني مصري فإن من بين الضحايا عدد من السياح الأجانب، وتحديدا من الصين والهند، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وإخطار سفارات بلادهم.

 وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة، وأنه أجريت لبعضهم عمليات جراحية عاجلة.

وبحسب مراسلنا في القاهرة، فإن قيادات من أمن السويس والمرور، انتقلت إلى موقع الحادث، ورفعت آثاره.

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مقتل أجانب بحادث سير مروّع في مصر مقتل أجانب بحادث سير مروّع في مصر



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