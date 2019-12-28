مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو والحصيلة مرجحة للارتفاع
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مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو والحصيلة مرجحة للارتفاع

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العرب اليوم - مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو والحصيلة مرجحة للارتفاع

تفجير انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة
مقديشو - العرب اليوم

ارتفعت حصيلة قتلى تفجير انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة، جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو إلى 50 شخصا بينهم 4 أتراك، وفقا لوسائل إعلام محلية، ونقل "راديو دالسان" المحلي صباح اليوم السبت أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي جنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصا"​​​.

بينما قالت مصادر أمنية أن "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير"، وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير، وقالت مصادر في الشرطة، إن سيارة مفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في العاصمة مقديشو، خلال ساعة الذروة الصباحية.

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مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو والحصيلة مرجحة للارتفاع مقتل 50 شخصا جراء تفجير انتحاري في مقديشو والحصيلة مرجحة للارتفاع



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