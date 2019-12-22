حميميم تؤكد مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 بتفجير انتحاري في ريف إدلب

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري استهدفهم في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مدير مركز حميميم اللواء يوري بورينكوف: "حاولت مجموعة من تنظيم "هيئة تحرير الشام" تضم حوالي 100 مسلح عند الساعة 12:40 في 21 ديسمبر اختراق دفاعات القوات السورية في اتجاه قرية كراتين الكبير بمحافظة إدلب".

وأضاف أن الجيش السوري صد الهجوم بنيران المدفعية، وأوقع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.

وأفاد بورينكوف بأن المسلحين شنوا هجوما آخر في الساعة 19:00 من اليوم نفسه استخدموا فيه سيارة مفخخة قادها انتحاري، استهدف القوات الحكومية شمالي بلدة السكيات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأوضح أن الجيش السوري دمر السيارة، غير أن المسلحين أطلقوا النار على القوات الحكومية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.