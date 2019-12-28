قتلى بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصادر في الشرطة الصومالية، بأن حصيلة تفجير مقديشو السبت، بلغت 20 شخصا.



وقال ضابط شرطة، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، ما أسفر عن مقتل أشخاص.



ووفق ما ذكر النقيب محمد حسين، فإن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.