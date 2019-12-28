وفاة قائد لواء فاطميون الأفغاني محمد جعفر الحسيني بعد إصابة تعرض لها في سوريا منذ عامين

أكدت وكالات أنباء إيرانية وفاة قائد لواء فاطميون الافغاني، محمد جعفر الحسيني، الملقب بـ "أبو زينب"، إثر معاناته من جروح بالغة تعرض لها منذ إصابته بصاروخ قبل عامين، وذكرت وكالة أنباء الدفاع المقدس الإيرانية أن محمد جعفر الحسيني التحق بالقتال في سوريا إلى جانب المقاتلين الإيرانيين قبل تشكيل "لواء فاطميون"، وانضم إلى اللواء منذ تشكيله.