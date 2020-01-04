قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين سوري وعراقي، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد وطاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة العراقية، حيث قتل في غارة أميركية، ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين، تأكيدهم أن السلطات باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله.

وقتل سليماني، فجر الجمعة، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية، ووصل قائد فيلق القدس، إلى بغداد، قادما من سوريا، حيث تتدخل إيران أيضا بشكل كبير وتلعب دورا في تحديد مجريات الأحداث على الأرض.