الاتحاد الأوروبي يدرج دولتين خليجيتين على قائمته السوداء

أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.