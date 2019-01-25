مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية
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مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية

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العرب اليوم - مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية

عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية
بغداد - أ ش أ

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين تابعين لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.  

وقالت الشرطة في بيان، إن الفرقة الاولى اللواء الرابع ضمن قوات محافظة صلاح الدين وبجهد استخباري، علمت بوجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابي، وأثناء مداهمة الوكر تم رصد (3) إرهابيين يهربون باتجاه الوادي تم قتلهم من قبل طيران الجيش. 

وأضافت، أنه تم العثور على وكرين و2 عبوة ناسفة، مبينة أنه تم حرق الأوكار وتفجير العبوات من قبل الجهد الهندسي. 

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مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية



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مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية مقتل 3 متطرفين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين العراقية



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