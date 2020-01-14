فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مع إيران، وقالت في بيان إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيانها إنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مشيرة إلى أنها لا تقبل القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وكان دبلوماسيان أوروبيان قالا لرويترز إن قرار تفعيل الآلية يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها.



وأضافا أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.



يأتي ذلك، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.



وقال جونسون عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله... ذلك سيقطع شوطا كبيرا".