وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر

دعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر في المنطقة على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية وكارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.