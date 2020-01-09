الخارجية الروسية: نرفض دعوة ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترفض دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مشددة على اتفاقها مع موقف طهران الخاص بتطبيق الصفقة.وقال مصدر في الخارجية الروسية في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الخميس: "هناك اتفاق مدروس جيدا جدا وتوافقي ولا بد من تنفيذه. لهذا السبب، يعد موقف الجانب الإيراني مفهوما بشكل أكثر والذي مفاده أن على الولايات المتحدة العودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".وأشار المصدر إلى أن الخلافات الموجودة بشأن الاتفاق يجب بحثها وإمكانية معالجتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.وشدد المصدر على أن "من المنطقي أكثر أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقات التي دعمتها بنفسها ووقعت عليها والتي تم تثبيتها لاحقا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ودعا الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي حول الضربات الإيرانية على أهداف عسكرية لبلاده في العراق، كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وبدء العمل على صفقة جديدة.